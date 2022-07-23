Çaykur Rizespor'da Erzurum kampı sona erdi

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Spor Toto 1. lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum kampını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Erzurum kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayarak düz koşu ile son buldu. Kampın ikinci etap çalışmalarını tamamlayan yeşilmavililer, 2 gün izin yaptıktan sonra 26 Temmuz Salı günü Rize’de hazırlıklarına devam edecek.

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