Dev çay bardağında fotoğraf çektirme yarışı Rize’de 29 metrelik çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı sosyal medya tutkunlarının ilgi odağı oldu

Rize’de 29 metrelik çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı sosyal medya tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesi 14 Mayıs tarihinde hizmete açıldı. Çay Çarşısı’nın içerisinde bulunan devasa çay bardağı şeklindeki bina, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Çay çarşısına gelen turistler 29 metrelik çay bardağını fotoğraflamadan geçmiyor. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için yarışanlar, 29 metrelik çay bardağını farklı farklı açılardan çekerek ilginç fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyor. Çay bardağının iç dizaynının tamamlanmasının ardından kapılarını vatndaşlara açan çay bardağı daha şimdiden ilgi odağı oldu. Çay bardağına girenler en üst kattaki seyir terasından Rize'yi seyredip fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Çay bardağı için yapılan maliyetlere değdiğini ifade eden Fatma Aktaş, "Rize merkezde yaşıyorum fakat buraya ilk kez geliyorum. Burayı çok beğendim çok güzel bir yer olmuş. Daha yeni geldik fotoğraf da çekileceğiz. Rizemiz için çok değerli ve güzel bir yapıt oldu. Dün yeğenimle babası ilk kez geldi buraya. Bize fotoğraflarını gösterdiler burayı ve hayran kaldık. Bugün dedik hiç vakit kaybetmeyelim hemen gidip görelim bardağımızı. Yapılan masrafa değmiş" dedi.

Yapılan çay bardağını beğendiklerini ifade eden Selda Albayrak, "Burayı beğendik cidden çok güzel bir yer olmuş. Rize için gerekli bir yerdi. Çay bardağı sayeisnde seyir terasımız da oldu. Rize’yi temsil edebilmiş ama daha iyi şeyler de yapılabilir. Daha fazlasını istiyoruz. Bu kadarı yeterli değil. Arkadaşlarım İzmit’den ve Yozgat’tan geldi. Hemen buraya getirdim onları. Diğer katlar da açılıp yapımı tamamlanırsa daha da donanımlı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Çay çarşısının Rize için gezilecek bir yer olduğunu söyleyen Kübra Aydın, "Gezmek için güzel bir yer. Manzarası da güzel ama çay içmek için çay bardağının içerisinde bir yer olabilirdi. Şu an tek düşüncem bardağın içerisinde çay içmek. Ama Rize'dede gezilecek güzel bir yer oldu. Yukarıdan gayet güzel görünüyor fakat sadece manzaraya bakmak için değil de bir çay da içilebilir burada. Sonuçta çay bardağı ve benim de elimde bir çay bardağı olması lazım. Güzel bir yer olmuş" ifadelerini kullandı.

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