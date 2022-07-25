Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

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Rize'de jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Ardeşen, Pazar ve Çayeli ilçelerine bağlı köylerde 7 şahsa ait 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 35 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet av tüfeği fişeği, 2 adet silah atölyesi, silah imalatında kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme, 4 kök kenevir bitkisi, 6 adet cep telefonu ve 6 adet sim kart ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şahıs gözaltına alındı.

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