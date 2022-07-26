Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.
Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'da kampa giren Çaykur Rizespor, kampı tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına Rize'de tekrardan başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman düz koşu ile son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.