Rize'de çay çöpünden mangal kömürü üretiliyor Çay çöpünden mangal kömürü yapım aşamasında çıkan yağdan oluşacak metan gazı ile de elektrik üretilecek

Çayın tomurcuğu, filizi, yeşili, kurusu derken şimdi de çöpü değerlendiriliyor.

Rize Belediyesi tarafından ÇAYKUR’dan alınan çay çöplerini değerlendirmek için kurulan tesiste çay çöpünden mangal kömürü üretiliyor. Çay çöpleri ile mangal kömürü ve elektrik üretimi için kullanılabilmesi amacıyla Ağustos 2020 tarihinde Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlanarak mangal kömürü üretimine başladı. Fabrikanın içerisine makinelerin kurulmasıyla çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürülüyor. Çay çöpünden mangal kömürü yapım aşamasında çıkan yağdan oluşacak metan gazı ile de elektrik üretilecek.

Yeni açılan mangal kömürü fabrikası hakkında açıklama yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 yıl önce başlayan ARGE çalışmaları neticesinde çay çöpünden ciddi anlamda hem mangal kömürü hem de birçok materyalin de olabileceğini gördük ve faaliyete başladık. Bir buçuk sene önce 12 dönümlük bir alanda 9 dönümlük düz alan yakalayabilmek için burada muazzam bir inşaat çalışması yapıldı ve sonunda fabrikamıza kavuştuk. Fabrikanın içerisindeki deneme üretimleri akabinde kendi içerişinki eksiklikleri gidererek yaklaşık 1 aydır seri üretim yapabilir hale geldik. Burada çay çöpleri proliz dediğimiz makinelerde karbona dönüştürülüyor. Karbondan da yine organik ürünler sayesinde mangal kömürüne dönüştürülüyor. Proliz makinesinde çay çöpleri karbona dönüştürülürken aynı zamanda çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0.8 megavat elektrik gücün de ulaşmış oluyoruz. Yine aynı proliz makinesinde çay çöpleri işlem görürken yaklaşık 2025 kilo da sıvı çıkıyor. Yani kuru çay çöpünden yüzde 25 sıvı çıkıyor. O sıvıyı da hem odun sirkesi olarak kullanılabilecek malzeme hem de yakıt olarak kullanılabilecek malzeme bulunuyor. Bunların çalışması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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