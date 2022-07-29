Bülent Korkmaz: "İki mevkiiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız"

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "O mevkilerde geç kaldık ama çok detaylı davranıyoruz çünkü o mevkiler çok önemli. İki mevkiiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Şimdi iki mevkiye oyuncu bakıyoruz. O mevkiye doğru oyuncuyu bulabilmek için cidden herkes çalışıyor. O mevkilerde geç kaldık ama çok detaylı davranıyoruz çünkü o mevkiler çok önemli. O iki mevkiiyi de tamamladıktan sonra transferleri tamamlamış olacağız. Oyuncular çok iyi çalışıyor. Oyuncularımdan çok memnunum. Her şey iyi gidiyor. O iki transferi de yaparsak lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz. Ben santrfor mevkiine bir oyuncu istiyorum. Bir aydır yöneticilerle beraber o mevki üzerine çok çalışıyoruz. Bazen oyuncudan bazen menajerinden bazen de kulübünden dolayı anlaşamadığımız oyuncular var. Tabi bu iş kolay olmuyor. O mevki çok önemli bir mevki dolayısıyla çok detaylı davranıyoruz. Bir çok oyuncuyla görüşüldü olmadı. Bu mevkide oyuncuyu daha önce programlamıştık geç kalındı ama yapacak da bir şey yok. Doğru hamle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hamle o mevkide olur. Mahsun Capkan, Eren ve Güvenç Usta'ya yüzlerine karşı başka bir takımda oynamalarını söyledim. Nihayetinde burada fazla forma şansı bulaşamayacaklar. Başka bir takımda oynayarak kendilerini geliştirebilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.