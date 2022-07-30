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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAYÜDAD Ulusal Çay Konseyi’nden ayrılma kararı aldı

İHA

ÇAYÜDAD Ulusal Çay Konseyi’nden ayrılma kararı aldı

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, içlerinde yer aldıkları Ulusal Çay Konseyi’nden, konseyin çay üreticisi ve tüketicisine bir faydası olmadığını düşündükleri için dernek olarak oy birliği ile ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.
İçerisinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO), Ziraat Odaları temsilcileri, ve Rize Ticaret Borsası’nın (RTB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üreticileri temsilen ise Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) yer aldığı Ulusal Çay Konseyi’nde dün gerçekleşen toplantının ardından ÇAYÜDAD konseyden ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.
2008 yılından bu yana üyesi oldukları Ulusal Çay Konseyi’nden ayrıldıklarını ifade eden ÇAYÜDAD Başkanı Mavi "2008 yılından bu yana Ulusal Çay Konseyinin üyesiydik. 2020 tarihine kadar bizim seçme ve seçilme hakkımız vardı. 2020 yılında konseyin bir maddesindeki aidat borcu olanların seçme ve seçilme hakkı elimizden alındı. Pandemi de araya girince bizim Ulusal Çay konseyindeki sesimiz kesildi. Ulusal Çay konseyinin düzenlemiş olduğu mali kongreye katıldık. Ulusal Çay konseyi 4 yıl içerisinde çay üreticilerine, tüketicilerine hiçbir faydası olmadığını gördük. Bu sebepten dolayı Çay Üreticileri Dayanışma Derneği yönetiminin oy birliği ile Ulusal Çay konseyinden ayrılma kararı aldık. Artık Ulusal Çay konseyinde içerisinde çay üreticisini temsil eden kimse yoktur. Sanayiciler var Ziraat odaları var. Artık tamamen siyah plakalı temsilciler var. Beyaz plakalı eli nasırlı kimse yok. Çay kanunu Ulusal Çay konseyinde konuşulmaya devam ediyor. Biz bu konuda karamsarız. O yapının içinden üreticinin menfaatlerini, tüketicinin menfaatlerini ve kamu menfaatine bir karar çıkacağını düşünmüyoruz. Ulusal Çay Konseyinden ayrılmış bulunmaktayız" dedi.

“Çay üreticilerinin derneğinin aidatını 5 bin TL’ye çıkardılar”
Gecikmiş aidatları nedeniyle icraya verildiklerini, icranın kaldırılması ise ceplerinden borcun ödendiğini iddia eden Mavi "Bizi icraya verdiler. Tabi biz bunu kamuoyu ile paylaşmadık. Ulusal Çay konseyi aidat yüzünden Çay Üreticileri Dayanışma Derneği'ni icraya verdiler diye bunu gündem yapmadık. Gündem etmedik ki biz üzüm yemek istiyoruz. Ona rağmen bizim sesimiz iyice kısıldı. Bizim seçme ve seçilme hakkımızın olmadığı en son yapılan kongrede üye aidatlarımızı 5 bin TL'ye çıkardılar. Oysa Ziraat odalarının aidatlarını bin 500 TL iken çay üreticilerinin aidatlarını 5 bin TL'ye çıkardılar. Bu demek oluyor ki artık çay üreticilerinin bu konseyde olmasına gerek yok. Bizde bugün itibariyle cebimizdeki paraları toplayarak aidatımızı ödedik ve ulusal çay konseyinden ayrılma kararı aldık. Ulusal Çay Konseyine borcumuz da yok. Kendi paramızla ödedik. Yapılan kongreye de temiz bir şekilde girip temiz bir şekilde çıktık. Bundan sonrada çay üreticisi Ulusal Çay Konseyindedir gibilerinden konuşamayacaklar" şeklinde konuştu.

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