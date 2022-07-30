TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalardan ricam destek olmaları



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bankaların bu sıkıntılı devrede daha yapıcı olarak davranmalarını beklediklerini belirterek, "Özelikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, `Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize´nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni´ne katıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan ve bankalara özel sektöre destek olmaları konusunda çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Son günlerde üyelerimizden bankalardan finansman erişiminde sıkıntı yaşıyoruz diye talep var. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bankaların bu sıkıntılı devrede daha yapıcı olarak davranmalarını bekliyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar, biz onların ettiği kara laf etmiyoruz. Özelikle Türk özel sektörünün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmaları. Ayrıca 1960´da yarım kalan yerli-milli arabamız da yakında geliyor, TOGG fabrikasını 29 Ekim´de Gemlik´te açıyoruz. Mart ayında Rize´nin yollarında görürüz. Biz 86 milyon kardeşiz, Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Ortak akıl ve diyalogla her sorunu aşabileceğimizi bilelim. İşte o zaman, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Törende 2021 yılı vergi rekortmenleri ile 40 yılını dolduran üyelere plaket ve hediyeleri verildi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ

2022-07-30 20:07:19



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