Pazarspor, Maksut Birben'i yeniden renklerine bağladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, eski oyuncularından Maksut Birben'i 1 yıllığına transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Fethiyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Maksut Birben ile 1 yıllığına anlaşma sağladı. Pazarspor’dan ayrıldıktan sonra Diyarbekirspor A.ş, Nevşehir BLD Spor’da top koşturan Birben, son olarak Fethiyespor’da geçtiğimiz sezon 3. Lig şampiyonluğu yaşadı.

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