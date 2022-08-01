Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

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