Rize'de bunaltan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar gölgelere akın etti

Sıcak havanın etkili olduğu Rize'de kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için gölgelik alanlara akın etti.

Yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası, Rize'de de etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Rize'de yağmurların yerini güneşli havaya bırakmasıyla kentteki vatandaşlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı. Günlük koşuşturma içerisinde güneşe çıkmak zorunda kalanlar, sıcaktan aşırı derecede etkilendi. Rizeliler, Ağaçların altlarını ve gölgelik alanları kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştılar.

Vatandaşlardan Muharrem Aksu, soğuğu daha çok sevdiğini belirterek "En azından yılda en azından 3 gün sıcak olsun. Güneşe de küstüm demeyelim. Ben soğuğu daha çok seviyorum. Yağmurlu hava daha iyi ama yağmurla beraber gelen felaketler de var " dedi.

Salih Kaya 'da "2 gün sıcaklık gördük diye hemen şikayet etmeye başladık. Soğuk olduğu zaman ondan da şikayet ediyoruz. Bu havalara şükretmemiz lazım. Bütün havalar lazım bize. Sıcak ama gölgede oturduğun zaman sıcaktan bunalmıyorsun" şeklinde konuştu.

Sıcaklıkların hastalıklara iyi geldiğini ifade eden Köksal İnan ise "Sıcaklıklar arttığı için hastalıklar azaldı. Soğuk havalar damardaki kanın pıhtılaşmasına neden olur. Eğer sıcaklıklar olursa vücut hastalıkları dışarıya atar. Kesinlikle sıcak havalardan hiçbir zarar gelmez. Sıcaktan hiçbir zarar gelmez. Soğuk hava insana zarar verir" ifadelerini kullandı.

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