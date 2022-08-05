Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun´u renklerine kattı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ümraniyespor´dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Ercan Coşkun´u 2 yıllığına renklerine kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-08-05 18:33:28



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