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Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada

DHA

Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de, kent merkezine inen yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Fener Mahallesi'ne gece saatlerinde inen yavru ayı, Azize Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolda koşturan ayının, ardından ara sokağa girerek gözden kaybolduğu görüldü. Azize Kaya, ayıyı balkonda otururken gördüğünü belirterek, "Aşağıya baktığımızda ayıyı gördük. Sağa sola dolanıyordu sonra yukarıya doğru çıkıp gitti, gözden kayboldu. Belki 'birilerine zarar verir' diye korktuk; yetkililere haber verdik. Görünce endişelendik, parmaklıkları zorladı, üzerinden atladı. Biz de yarım saat önce eve gelmiştik. Tedirgin olduk" dedi.
'BİR ZARARINI GÖRMEDİK'
Sultan Kolcu da "Hayvanlar sonuçta aç kalmış, yiyecek arıyorlar. Şehre inmesi tabii ki insanı ister istemez tedirgin ediyor. İyidere merkezde görüldü Rize merkezde birkaç noktada görüldü. Yavru ayı, bir zararını da görmedik, belki de yolunu kaybetmiştir" diye konuştu.
Salih Çiftçi ise "Yolunu kaybeden ayılar ister istemez şehir merkezlerine iniyorlar, ama kimseye zararları yok. Hemen mahallemizin yukarısına da akşam gelmiş. Tenha bir zamanda gezmiş gitmiş" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-08-08 09:51:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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