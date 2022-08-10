Bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar

DHA

Bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar


Arzu ERBAŞAbdullah UZUN/RİZE, (DHA)RİZE'de deniz kıyısında otururken bacağına yorgun mermi isabet eden Eylül Ece İslamoğlu (19), "Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de" dedi.
Olay, önceki akşam Pazar ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sahile giden Eylül Ece İslamoğlu, denizde yüzdükten sonra kıyıda dinlenmeye başladı. Bir anda ağrı hissettiği sol bacağının kanamasıyla panikleyen İslamoğlu, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İslamoğlu, ilk müdahalenin ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tetkiklerde, İslamoğlu´nun bacağına, yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ameliyat edilip bacağına saplanan mermi çıkarılan İslamoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilip yakalanması için çalışıyor.
'1 SANTİM DAHA İÇERİ GİRSEYDİ SAKAT KALABİLİRDİM'
Yaşadıklarını anlatan Eylül Ece İslamoğlu, "Denizden çıktım, sahilde arkadaşlarımla otururken bir anda 'Pat' diye bir ses duydum. Ama silah sesi değildi sanki taş sesi gibiydi. Sonrasında bacağımda bir ağrı oluştu, baktığımda kan akıyordu. Ben ne olduğunu anlamadım, arkadaşlarım kurşun olduğunu söylediler. Çevredekiler geldiler, kucaklayıp hastaneye götürdüler. Ameliyata alınarak bacağımdaki kurşun çıkarıldı. Kurşun 1 santim daha içeriye girseydi sakat kalabilirdim. Şu an bir ay boyunca yürüyemeyeceğim" dedi.
'BÖYLE BİR ŞEYİN BENİ BULACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM'
Silahla rastgele ateş edenlerin insanların hayatıyla oynadığını belirten İslamoğlu, "Böyle bir şeyin denizde gelip de beni bulacağını hiç düşünmezdim. Önceki hafta da Ardeşen'de evin içine yorgun kurşun girmiş. Böyle zevk için silahla ateş ediyorlar ama insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Kafama da kalbime de gelebilirdi. Sakat da kalabilir, ölebilirdim de. Bacağımdan çıkarılan kurşun kriminale gönderildi. Eğer silah ruhsatlıysa ya da önceden suça karıştıysa tespiti yapılabilecek. Büyük ihtimalle ruhsatsız silahtır, bulmak çok zor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Abdullah UZUN
2022-08-10 14:32:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü ...
Ece'nin bacağına, yüzerken yorgun mermi isabet etti 
YEREL HABERLER Ece'nin bacağına, yüzerken yorgun mermi isabet etti 
Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da birlik ve dayanışma yürüyüşü ...
Rize'de yaş çay bahçesinde düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de yaş çay bahçesinde düşen kadın yaralandı
Rize'de denizde yüzerken yorgun mermi isabet eden genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de denizde yüzerken yorgun mermi isabet eden ...
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada
YEREL HABERLER Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.