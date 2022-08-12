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Rize'de TEKNOFEST açılışı yapıldı

DHA

Rize'de TEKNOFEST açılışı yapıldı


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)-TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Rize'deki açılışı yapıldı. 4 kategoride düzenlenen yarışmalarda 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı final için kıyasıya mücadele edecek.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Rize'deki etkinlikleri için Çay Çarşısı alanında açılış programı düzenlendi. 3 gün sürecek programda; İnsanlık Yararına Teknoloji, Turizm Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri ve Çip Tasarım olmak üzere toplamda 4 yarışma düzenlenecek. Yarışmalar için toplamda 97 bin 186 takım başvurusu alındı. Finallerde ise 699 takım ile 3 bin 32 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Festivalde ayrıca T3 Vakfı, Rize Belediyesi, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin etkinliklerinin anlatıldığı tanıtım stantları olacak. Deprem simülasyon TIR'ı, mobil müze TIR'ı, 'Sahne Senin' konserleri, bilim atölyeleri ve bilim şovları da Rizelilere unutulmaz anlar yaşatacak.
'TAM BAĞIMSIZLIK İDDİASINA, EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIYORUZ'
Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rize Valisi Kemal Çeber ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcı Kacır, Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde Türkiye milli teknoloji hamlesine imza atıldığını belirterek, "Türkiye tıpkı yüzyıl önce kuruluşunda ortaya koyduğu tam bağımsızlık iddiasına, en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Tam bağımsızlık dediğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayi geliyor. Gerçekten savunma sanayinde bu millet, bu toprakların çocukları adeta destan yazdı. Bugün Türkiye, savunma sanayinde sadece yüksek teknolojinin müşterisi, tüketicisi değil; yüksek teknolojiyi en ileri düzeyde geliştirebilen, kendi ihtiyaçları için kullanabilen, değerlendirebilen, aynı zamanda da rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi. Bu toprakların çocukları, milli SİHA'larla dünya tarihine imzalarını attı. İnanıyoruz ki; tam bağımsızlık iddiamızı güçlendirmek, teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri yazmakla mümkün olacak. İşte TEKNOFEST'i bu anlayışla düzenliyoruz. TEKNOFEST'te 40'tan fazla yarışmada yüz binlerce gencimizin projelerine, bu anlayışla destek oluyoruz" dedi.
'BU YOLDAN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'
Bakan Yardımcısı Kacır, "Bizim çok genç, çok dinamik bir nüfusumuz var. Nüfusumuzun ortanca yaşı 32. Avrupa'nın bazı ülkelerinde ortanca yaş 47-48'e çıktı. Dünyayı yüksek teknoloji dönüştürüyor, geliştiriyor, yüksek teknolojiye bütün dünyada gençler imza atıyor. O vakit yapmamız gereken en önemli iş; gençlerimizi milli teknoloji hamlesinin paydaşı kılmak. Varsa önlerindeki engelleri kaldırmak ve yanında olmak. İşte bu anlayışla, bu yoldan asla geri adım atmayacağız. Türkiye'yi tam bağımsızlık iddiasına TEKNOFEST'lerle taşıyor olacağız" diye konuştu.
'YETER Kİ TASARLAYIN, DÜŞÜNÜN, GAYRET EDİN'
Rize Valisi Kemal Çeber de "Böyle bir festivale, Rize'de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. TEKNOFEST marşında söylendiği gibi bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları, semaları dolduruyor. İnşallah öyle de olacak. Sevgili gençler, burada her şey sizin için yapılıyor. Yeter ki tasarlayın, yeter ki düşünün, yeter ki gayret edin. Artık önünüzde milli figürler var. İnşallah onlar gibi olacaksınız" ifadelerini kullandı. TEKNOFEST Rize Etkinlikleri, 14 Ağustos Pazar günü sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-08-12 14:26:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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