Ovit Yaylası'nda festival heyecanı, yayla göçü ile başladı



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda, bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali' başladı. Festivalin ilk gün etkinliği, yayla göçü geleneğinin canlandırılması oldu.

Ovit Yaylası'nda 22´ncisi düzenlenen 'Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali'nin ilk gününe Rize, Trabzon ve Erzurum'dan gelen 3 bine yakın kişi katıldı. Festivalde İkizdere Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı Mustafa Ekşi ile vakıf yöneticileri de yer aldı. Etkinlik, yayla göçü geleneğinin canlandırılması ile başladı. Yöresel kıyafetli yöre kadınlarının inekleri ile katıldığı yürüyüşte, tulum ezgileri eşliğinde türküler söylendi. Festivalde Karadenizli şarkıcılar Sebihan Altunay, İslam Yıldız, Yasemin Yıldız, Ahmet Ekşioğlu, Aslıhan Çiçek ve Gökhancan Boşnakoğlu da sahne aldı. Katılımcılar, yaylada kemençe eşliğinde saatlerce horon oynadı. Hareketli türkülere horonla eşlik edenler, keyifli anlar yaşadı.

Ekşioğlu Vakfı Başkanı Süleyman Ekşi, "Ovit´te dört mevsim birden yaşanıyor. Dağlarda karın olduğu, bir anda sisin bastırdı, güneşin yaktığı, tertemiz havası olan Ovit Dağı´ndayız. Biz bu bölgenin geleceğini turizm ve sağlıkta görüyoruz. Bu bölgenin tanıtımına katkı sağlamak hem de gençlerimize gösterebilmek için şenlikler düzenliyoruz. Halkımızdan yoğun bir ilgi var. Kültürel ve sanatsal yönüyle Ovit Yaylası binlerce kişiyi buluşturuyor" dedi.

Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi de "Heyecanla coşkuyla bu şenlikler 22 yıldır bu alanda devam ediyor. Bu etkinliklerle gönüller buluşuyor, uzaktan yakından binlerce insan buraya geliyor, coşku yaşanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-08-13 16:56:44



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