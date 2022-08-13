Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü: 1-1

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Koray (Dk.72 Grahovic), Emirhan, Bahadır, Alberk, Gökhan, Papa (Dk. 73 Emircan), Miya, Benhur (Dk. 73 Mithat), Sefa (Dk. 81 Efe), Bolasie (Dk.66 Deniz)
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Erhan, Erkam, Aykut, Muharrem, Olawoyin, Mikail, Bardhi (Dk. 61 Mara), Camara (Dk.65 Melih), Bala (Dk. 61 Hamza), Muhammed (Dk. 89 Taha)
GOLLER: DK. 49 Papa (Çaykur Rizespor), DK.71 Muhammed (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Alberk (Çaykur Rizespor), Olawoyin, Aykut (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1´inci Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
23´üncü dakikada Sefa´nın sağ kanattan gönderdiği topu kontrol eden Miya, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
49´uncu dakikada sağ kanattan Sefa´nın pasında ceza sahasında topla buluşan Benhur´un yerden gönderdiği topu Papa ağlarla buluşturdu: 1-0.
71´inci dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammed, rakiplerinden sıyrılarak geldiği ceza sahası yayından sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-08-13 21:18:04
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