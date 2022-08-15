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Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı (2)

DHA

Ovit Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte 'Eren Bülbül' unutulmadı (2)


YAYLADA DEV HORON HALKASINDA 3 SAAT HORON OYNANDI
Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Yaylası'nda düzenlenen 22'nci Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivalinde kurulan dev horon halkasında 3 saat horon oynandı. İkizdere'nin Ovit Yaylası'nda 22´ncisi düzenlenen Ekşioğlu Vakfı Ovit Yayla Festivali´nin ikinci gününde katılımcılar horona doydu. Sanatçıların söylediği türkülere eşlik eden katılımcılar kurulan dev horon halkasında 3 saat horon oynadı. Zaman zaman artan tempo ile beraber horon halkası daha da büyürken, katılımcılar 2640 rakımda eğlencenin keyfini çıkardı. Yayladaki etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişi, zirvedeki eğlenceyi Pinhani konseri ile devam ettirdi. Pinhani grubu sevilen şarkılarını seyirciler ile birlikte seslendirdi. Grubun solist Sinan Kaynakçı kemençe ve tulum çalarak söylediği yöresel türkülerle hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. 
ÇÖP TOPLAMA YARIŞMASINDA ALTIN HEDİYE EDİLDİ
Yayla festivali, çöp toplama yarışması ile sona erdi. 10 dakika içerisinde alandan en fazla çöp toplayan yarışmacılara yarım, çeyrek ve gram altın hediye edildi. (DHA)Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ İKİZDERE (Rize), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ
2022-08-15 00:32:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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