Anzer balında sağım başladı; 1 ton ön sipariş var



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

İkizdere'ye bağlı Anzer Yaylası'nda arıcılar, mayıs ayından itibaren kovanlarını yerleştirdi. Yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayan arılar, 15 Ağustos'a kadar bal üretti. Üretilen balın sağımı ise 1 hafta sürecek. Üreticiler, coğrafi işaret tescili alan ballarına tahlil yaptırdıktan sonra onay alıp, kavanozlayarak, satışa sunacak. Sınırlı miktarda üretilen Anzer balının satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar da kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

KOVAN BAŞI 4-5 KİLO REKOLTE

Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, "Anzer yöremizde mayıs ayında üreticilerimiz kovanlarını getirdi. Mayıs ayından ağustosun 15'ine kadar arılar bal yaptı. 15'inden itibaren de hasada başladık. Bereketli bir sezon geçtiğini düşünüyoruz. Kovan başı ortalama 4-5 kilo rekoltemiz oluştu. 1 hafta boyunca sağım işlemleri devam edecek. Daha sonra hem Hacettepe hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yapılacak tahlillerden sonra uygun gelen ballar, kavanozlanıp, tüketicilerimize sunulacaktır" dedi.

'REKOLTE ARTTIKÇA BÜTÜN TÜKETİCİLERİMİZE ULAŞABİLİRİZ'

Çok çeşit çiçekten yapıldığı için Anzer balının değerli olduğunu belirten Kan "Arı, çiçek çeşitlerine konuyor. Polenin değeri ve çeşitliliğini artırdığı için birçok hastalığa da iyi geldiği söyleniliyor. Daha çok bağışıklık sistemini çok hızlı bir şekilde toparlayıp, insanların sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Ön siparişle satıyoruz. Bizim kooperatife şu anda yaklaşık 1 tona yakın ön siparişimiz var. Bunun yüzde 80'ini karşılayacağımızı düşünüyorum. Rekoltenin daha da artabilme ihtimalide var. Bütün kovanlara henüz bakılmadı. Rekolte arttıkça bütün tüketicilerimize ulaşabiliriz. Önceliklerimizi acil hastası olana ve arama sırasına göre belirliyoruz" diye konuştu.

Anzer balının coğrafi işaret aldığını hatırlatan Kan "Anzer'de birçok kooperatif var. Bizim arzumuz; birleşerek, tek kooperatif altında ve tek Anzer balı şeklinde satışını yapmak. Diğer kooperatifteki yönetim kurulu başkanlarımızla köylülerimizle üreticilerimizle hep istişare yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda tek Anzer balı olarak tüm tüketicilerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-08-16 12:25:47



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