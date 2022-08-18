Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç takımı Helsingborg IF´den forvet oyuncusu Anthony van den Hurk´u renklerine kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizespor´umuz, Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg IF ile anlaşmaya varmıştır. 29 yaşındaki santrfor, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Anthony van den Hurk'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-08-18 21:16:09



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