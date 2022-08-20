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Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı

DHA

Rize'de tur midibüsü devrildi: 24 yaralı


Arzu ERBAŞ/GÜNEYSU (Rize), (DHA)RİZE'nin Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü, istinat duvarına çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde ilçesinin Asmalıırmak köyünde meydana geldi. İlçedeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistleri taşıyan 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çaptı. Ardından devrilen midibüs metrelerce sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki köy sakinlerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Güneysu Arzu ERBAŞ
2022-08-20 18:22:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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