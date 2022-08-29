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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benhur Keser: Lig yeni başladı, iyi bir takımız

DHA

Benhur Keser: Lig yeni başladı, iyi bir takımız


Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizesporlu Benhur Keser, "Lig yeni başladı, iyi bir takımız, mücadele eden, sistemi olan bir takımız. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 Eylül Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili takıma Kocaelispor´dan transfer olan Benhur Kesen açıklamalarda bulundu. Kesen, "Lig daha yeni başladı. İlk maçta evimizde oynadığımız Ankara Keçiörengücü maçında tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Belki savunma da belki hücumda sahaya yansıtamadık ama mücadele gücümüzün yüksek olduğunu gösterdik. Altaş Denizlispor deplasmanında ise istediklerimizi yüzde 70 sahaya yansıttık, gol pozisyonlarına da girdik. Ancak değerlendiremedik. Deplasmanlarda gol yollarındaki etkinliğinizi artırıp gol fırsatlarını değerlendirmemiz gerekir. Lig yeni başladı, iyi bir takımız, mücadele eden, sistemi olan bir takımız. Haftalar geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Takımımız sıfırdan kurulan bir takım. Ne kadar mücadele etseniz bazen sahaya yansıtamıyorsunuz. Ama bu yansıtmayacağımız anlamına da gelmez. Daha çok gayret göstermeliyiz. Eksiklerimizi analizlerde hocalar bize gösteriyor. Biz de ona göre eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Ben henüz istediğim seviyede değilim, haftalar devam ettikçe daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.
"MALATYA DEPLASMANI DA ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK"
Yeni Malatyaspor maçına odaklandıklarını söyleyen Benhur Keser, "İlk 2 haftayı unuttuk, önümüzde Malatya maçı var. Haftalık yaşayamayız. Önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekir. Malatya deplasmanı da zor bir deplasman olacak. Transfer tahtası kapalı ama genç ve koşan bir takım. Bize de orada farklı bir baskıyla oynayacaklar. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradan 3 puanla dönmemiz lazım" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Benhur Keser açıklama
-Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-08-29 18:39:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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