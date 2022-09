En fazla yağış alan kentte su tasarrufu çağrısı 

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)TÜRKİYE´nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize´de su sıkıntısı başladı. Belediye halkı su tasarrufuna çağırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadeniz´de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az. Yer altı suyu neredeyse hiç yok. Su kullanımı konusundaki bu çağrıların tüm yıl boyunca yapılması lazım" dedi.

Türkiye´nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize´de su sıkıntısı yaşanıyor. Kentte son aylarda azalan yağışlar, su seviyesinin düşmesine ve içme suyu kaynaklarının azalmasına yol açarken, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı. Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan `Su Göleti´ projesi´ ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Rize Belediyesi´nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi. Açıklamada, "İlimizde Ağustos-Eylül ve Kasım-Aralık ayları yağış açısından kurak geçmektedir. İlimiz; içme suyu tedariki açısından yağmur suyuna bağlı olarak yüzeysel suların arıtılmasıyla elde edilen suyu kullanmaktadır. Bu nedenle uzun süredir yağışların az olması ve buna bağlı olarak yüzeysel suların azalmasından dolayı sık sık su kesintisi yaşanmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte daha az mağduriyet yaşamak adına bütün vatandaşlarımızı su konusunda tasarruflu olmaya davet ediyoruz. Uzun yıllar boyunca yaşamakta olduğumuz su sıkıntısını gidermek adına iki yıl önce belediyemizin DSİ ile birlikte projelendirdiği ve ilimizin su sıkıntısını giderecek olan; Andon Vadisi üzerinde yapacağımız Su Göleti Projesi´nin ihalesi yapılmış olup kısa bir sürede inşasına başlanacaktır. İvedi bir şekilde tamamlanması planlanan bu proje ile şehrimizin su sıkıntısını çözüp, sağlıklı ve kesintisiz bir içme suyuna kavuşmuş olacağız" denildi.

`İSRAF YAPMAMALIYIZ´

Rize´nin her mevsim yağış alan bir bölge olduğunu söyleyen Kenan Aloğlu, "Rize´de bu şekilde kuraklık olduğuna göre diğer şehirleri düşünemiyorum. Küresel ısınma diyorlar gerçekten bu sene bunun anlamını çok iyi anladık. Sularımızı onun için çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bizim burada su sıkıntısı hiç olmuyordu ama şimdi bunu hissetmeye başladık. Akan sularımızı değerlendirmemiz lazım, israf yapmamalıyız" dedi.

`DERELERDE SU YOK´

Rize´de havaların çok sıcak geçtiğini ifade eden Ömer Adalı, "Bu yaz yağmur çok az yağdı. Önceden burası yazları yağmurlu geçerdi. Bu yaz yağmur sularımız yok. Aradan sularımız kesiliyor ama vatandaşın bu konuda mağdur olmaması gerekiyor. Dereler önceden daha gürül gürül akardı, şimdi iyice suları çekildi" diye konuştu.

Günay Bayraktar ise "Bu yaz havalar çok güneşli geçti. Yağmur yağmayınca akan derelerimiz de kurudu. Sularımız azaldı. Bu durum bizi de üzüyor. Aradan sularımız kesiliyor" dedi.

`KARADENİZ´DE 3-5 GÜN YAĞMADIĞI ZAMAN KURAK OLUR´

(İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz´de 3-5 gün yağmur yağmazsa kuraklık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllık toplam yağış Doğu Karadeniz´de Rize´de 2 ton. Onu görenler `burası ne kadar sulak, her tarafı şarıl şarıl su´ diye düşünüyor ama aslında doğru değil. Karadeniz´de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az. Yer altı suyu neredeyse hiç yok. O yüzden Karadeniz´de 3-5 gün yağmadığı zaman kurak olur. Su kullanımı konusundaki bu çağrıların tüm yıl boyunca yapılması lazım. Bizde bazen `kuraklık var, dikkat edin, suyu düzenli kullanın´ dediğiniz zaman insanlar; `su bitecek, tamamen susuz kalacağız deyip halılarını, perdelerini indirip yıkamaya da kalkabilir´. Panik havası yaratmak gibi tehlikeli bir yanı da var. O yüzden su kullanımı, suyu tasarruflu kullanmak her zaman öğretilmesi anlatılması gereken durum" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-09-04 10:16:59



