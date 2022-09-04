Taşlara çarparak uçurumda asılı kalan kamyonetin sürücüsü öldü

Rukiye MEYVECİ/GÜNEYSU,(Rize), (DHA)-RİZE'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurum kenarındaki taşlara çarparak asılı kalan kamyonetteki sürücü Abdurrahman Pehlivan (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gürgen köyünde meydana geldi. Abdurrahman Pehlivan'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca uçurum kenarındaki taşlara çarparak, asılı kaldı. Kendi imkanları ile araçtan çıkıp taşlara tutunan Pehlivan, ağır yaralandı. Daha sonra çevredekilerin yardımı ile kurtarılan Pehlivan, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-09-04 15:37:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.