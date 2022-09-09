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Bülent Korkmaz: 3'üncü kaleciyi almamız lazımdı

DHA

Bülent Korkmaz: 3'üncü kaleciyi almamız lazımdı


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "3'üncü kaleciyi almamız lazımdı, umarım bunun sıkıntısını yaşamayız" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 5´inci haftasında 11 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi, yeşil-mavili takımın teknik direktörü Bülent Korkmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Hafta sonu oynanacak Yılport Samsunspor maçını değerlendiren Bülent Korkmaz, "Zor bir maç. Kendi evimizde taraftarımızın karşısında oynayacağız. Samsunspor'un bireysel yetenekli, teknik özellikleri fazla olan oyuncuları var. Hazırlığımızı yaptık, devam ediyoruz. İnşallah kendi evimizde taraftarımızın özlediği galibiyeti yaşatırız. Transfer dönemi bitti zor bir dönemdi. Özellikle ön tarafta iki mevkide ve savunmada 2 mevkide oynayan oyuncu alacaktık ama bizden değil, karşı taraftan.  Oyuncudan da değil, kulüplerinden menajerlerinden dolayı olmadı. Bizden kaynaklanan bir şey yoktu. 3'üncü kaleciyi almamız lazımdı, umarım bunun sıkıntısını yaşamayız. Genel anlamda transferi doğru yaptığımızı, rekabet ortamı oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bunun sonucunu alırız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-09-09 17:29:44

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