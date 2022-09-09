Rize'de, defilede 150 yıllık gelinlik sergilendi



Rukiye MEYVECİ/ PAZAR (Rize), (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesinde `Sandıktan Sahneye´ adlı defilede mankenler yöresel kıyafetleri tanıttı. Defilede kırmızı renkteki 150 yıllık çiçekli gelinlikle podyuma çıkan ve ilgi gören Semahat Demirci (62) alkış aldı.

Doğu Karadeniz Pazar Kadın Girişimciler Derneği (DOKKADER) tarafından `Sandıktan Sahneye´ adlı proje ile Rize´nin yöresel kıyafetleri defile ile tanıtıldı. Pazar ilçesi Kız Kulesi karşısında sahil alanında düzenlenen defilede kentin tarihi kıyafetleri ile birlikte kenevirden elde edilen iplikle dokunan Rize bezinden yapılan modern kıyafetler sergilendi. 8 kadın, 4 erkek ve 4 çocuk manken tarafından giyilen 52 kıyafet arasında en çok ilgiyi sandıktan çıkarılan 150 yıllık gelinlik gördü. Kırmızı renkteki çiçekli gelinlikle podyuma çıkan Semahat Demirci alkış aldı.

'NESİLDEN NESİLLE AKTARILMIŞ'

150 yıllık gelinliği giyen Semahat Demirci, "Bu gelinlik tam 150 yıllık. Eskiden beyaz gelinlik yoktu bunu giyerlerdi. Babaannelerimizin sandığından torundan toruna şekilde bunu saklayarak bu zamana getirdiler. Nesilden nesille aktarılmış. Eskiden gelinliği olmayanlara onarıp bunu giydirirlerdi. Eskiden bu gelinliği giyerek gelinler, ata oturup giderlerdi. O yüzden çok değerli bir gelinlik" dedi.

DOKKADER Başkanı Sevim Taşkın ise "Bir yılın sonunda bugün projemizin finalini gerçekleştirdik. Feretiko kumaşından tasarım kıyafetler sergiledik. En önemli yöresel kıyafetlerimiz unutulmaya yüz tutmuş, 80, 100, 150 yıllık orijinal kıyafetlerin aynısını birebir diktik. Bilinmeyenleri 3 ay boyunca köy köy ilçelerimizi gezerek araştırdık. Sonra ise orijinal bir dikim yerine getirerek bugün defilemizi gerçekleştirdik. Çocuk kıyafetleri ile birlikte toplamda 52 parça vardı. Defilemiz çok yoğun bir ilgi gördü" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Rukiye MEYVECİ

2022-09-09 23:15:00



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