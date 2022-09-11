Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor: 1-1

Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Nurettin Dinçer Demir
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Kerem (Dk. 74 Gökhan), Bahadır (Dk. 13 Koray), Emirhan, Ercan, Benhur, Mithat (Dk. 74 Alper), Grahovic, Miya, Sefa (Dk. 50 Emircan), Van den Hurk (Dk. 46 Kubilay)
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Zeki, Alim, Yusuf (Dk. 46 Ali), Mucahit, Osman, Yusuf Emre, Laura, Boldrin (Dk. 84 Cihan), Fofana (Dk. 74 Novikovas), Douglas Tangue (Dk. 63 Harris)
GOLLER: Dk. 10 Mithat (Çaykur Rizespor) Dk. 43 Fofana (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Emirhan, Koray, Kubilay (Çaykur Rizespor) Ali, Mucahit (Yılport Samsunspor)Spor Toto 1´inci Lig'in 5´inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Yılport Samsunspor´la 1-1 berabere kaldı.10´uncu dakikada Benhur´un vuruşunda savunmadan seken topu karşılayan Mithat´ın sağ köşeye gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0.
43´üncü dakikada rakiplerinden sıyrılarak topla sol kanattan ceza sahasına giren Fofana´nın yakın köşeye yaptığı vuruş gol oldu: 1-1.
53´üncü dakikada Benhur´un pasında Kubilay'ın attığı gol, hakemin VAR incelemesi sonucu pozisyon öncesinde topun Koray'ın eline çarpması nedeniyle iptal edildi.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın sonunda her iki takımın taraftarı, takımlarının teknik direktörlerini istifaya çağırdı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-09-11 18:56:57
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