Eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzenini tabancayla öldürdü



RİZE, (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde Fatih Mehmet Bülbül (44), eşi Yeliz Bülbül (46) ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği kuzeni Şaban Ali Bülbül´ü (54) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin Demirhisar köyünde meydana geldi. Fatih Mehmet Bülbül, eşi Yeliz Bülbül ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği, evinin yakınındaki çay bahçesinde gördüğü kuzeni Şaban Ali Bülbül´e tabanca ile ateş etti. Bülbül, ardından silah seslerini duyup evden çıkan eşi Yeliz Bülbül´e de ateş etti. Şaban Ali Bülbül ile Yeliz Bülbül kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Ali Bülbül ve Yeliz Bülbül´ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Fatih Mehmet Bülbül ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize RİZE, (DHA)

2022-09-13 19:18:52



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