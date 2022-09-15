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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig

DHA

Bülent Korkmaz: Bu lig, zor ve farklı bir lig


Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu ligde sezon başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Zor bir lig, farklı bir lig. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynayacağız, oynamaya çalışacağız. Antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacağız" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 17 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, geçtiğimiz hafta oynanan Yılport Samsunspor maçı hakkında "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Bizi sevindiren nokta, her hafta gün geçtikçe takım daha iyi oynuyor, daha çok pozisyona giriyor. İstatistiklerde dört maça baktığınız zaman, koşu mesafesi, top hakimiyeti ve pozisyon olarak rakiplerimizden daha üstünüz. Bunu sonuca yansıtamadık ama bundan sonra sonuca da yansıtacağız. İyi yoldayız. Her zaman söylüyorum, sabır, çalışma ve sonunda mutlu son olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"ANTRENMANLARDAKİ OYUNLARI SAHAYA YANSITACAĞIZ"
Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Adanaspor maçı hakkında konuşan Korkmaz, "Ön tarafı çok çabuk oyunculardan kurulu bir takım. 4 beraberlik, 1 mağlubiyetleri var. Kendi sahalarında kolay kolay teslim olmuyor, pes etmiyorlar. Her maç zor. Bu ligde sezon başladığından beri aynı şeyi söylüyorum. Zor bir lig, farklı bir lig. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynayacağız, oynamaya çalışacağız. Antrenmanlardaki oyunları sahaya yansıtacağız. Bunu en son ki maçta gördük. Daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-09-15 18:14:12

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