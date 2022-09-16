AK Parti'li Yazıcı: Ecdadımızın güç ve kuvvetini bir kez daha gördük ve gurur duyduk



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Özbekistan'dan bir fotoğraf yansıdı. Fotoğraftaki duruşu, dikkat çekilen özellikler itibariyle tarihimizin şanını ve ecdadımızın güç ve kuvvetini bir kez daha gördük ve gurur duyduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Rize'nin Çayeli ilçesi Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Çayeli Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Yazıcı, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi´ne katılmak için Özbekistan´a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ülke liderleri ile sohbet ederken çekilen fotoğrafını değerlendirerek, "Özbekistan'dan bir fotoğraf yansıdı. Fotoğraftaki duruşu, dikkat çekilen özellikler itibariyle tarihimizin şanını ve ecdadımızın güç ve kuvvetini bir kez daha gördük ve gurur duyduk. Genel Başkanımıza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bir kez daha en derin sevgi ve şükranlarımızı arz ediyorum. Bu liderlik Türkiye'nin büyük bir kazanımı" diye konuştu.

`HİÇBİR ZAMAN POPÜLİZM AK PARTİ'NİN SİYASET TARZI OLMAMIŞTIR´

AK Parti iktidarının yaptığı hizmetlerin arkasında milletin olduğunu söyleyen Hayati Yazıcı, "Hiçbir zaman popülizm AK Parti'nin siyaset tarzı olmamıştır. Bütün bunlara rağmen yaşadığımız sorunlar var. Bunların başında enflasyon olarak nitelediğimiz hayatı pahalılığı geliyor. Hükümetimizin gözü bağlı değildir. Partimiz bu konuda dikkatini, hassasiyetini kaybetmiş değildir. Türkiye'nin gündeminde ne varsa hem hükümetin hem de partinin gündemindedir. Uyguladığımız politikalarla enflasyonun önce aşağıya dönüşünü, sonra da azalışını, Cumhurbaşkanımızın ve sevgili bakan arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi belli zaman diliminde gerçekleştireceğiz. Bir taraftan enflasyonla böyle mücadele ederken üretimi yatırımı arttırırken, ihracatımızı çoğaltıp, cari açığı düşürmeye çalışırken, bir taraftan da dezavantajlı, hayat pahalılığı karşısında dar gelirli kesimin hayat standardına destek anlamında iyileştirmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yılbaşında yeni bütçe yapılacak, o bütçeyle de bu perspektif doğrultusunda düzenlemeleri göreceksiniz" dedi.

6´lı masanın aday çıkaramamasını eleştiren Yazıcı, "Böyle önemli bir seçime doğru giderken, AK Parti'nin adayı ilan edilmiş iken, karşımızda 6'lı masa diye kümelenmiş grubun henüz bir aday belirleyememiş olması, bu kadar güçlü, karizmatik, müktesebatı yaptığımız icraatlarla refere edilmiş bir lider karşısına, onunla yarışacak bir rakip çıkarmak kolay mı? Kolay bir iş olsa adamlar bir aday belirlerdi. Kolay değil" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-09-16 17:58:21



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