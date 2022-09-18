5 katlı binanın çatısı yandı

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Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Çatının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-09-18 14:48:03



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