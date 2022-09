Liseli kız intihara kalkıştı, cinsel istismar şüphelisi akrabası tutuklandı

RİZE, (DHA)RİZE'de, lise son sınıf öğrencisi G.E. (16), evde kendini iple kendisini tavana asarak intihara kalkıştı. Ailesince son anda kurtarılıp, psikolojik destek verilmeye başlanan kızın odasında, yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler bulundu. G.E.'nin akrabası B.E. (25) ise kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. G.E'nin, 4 ay önce de başka akrabası K.E.'nin (30) cinsel tacizine uğradığı ortaya çıktı.

Rize'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi G.E., 7 ay önce, iddiaya göre, okul servis şoförü akrabası, evli ve 2 çocuk babası K.E.'nin sözlü ve fiziki tacizine uğradı. Serviste kimsenin olmadığı anlarda kızı taciz eden K.E., yaşananları anlatmaması için tehdit etti. G.E.'nin tacizlere daha fazla dayanamayıp, yaşadıklarını haziran ayında anlattığı arkadaşları, durumu okul idarecilerine bildirdi. İdarecilerin bilgi verdiği ailenin suç duyurusu üzerine gözaltına alınan ve soruşturma başlatılan K.E. hakkında ev hapsi kararı verildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken G.E., bu kez de başından geçenleri anlattığı akrabası B.E. tarafından olayları konuşmak için çağrıldığı evde iddiaya göre cinsel istismarına uğradı. Bir süre korkudan yaşadıklarını kimseye anlatamayan G.E., geçen hafta durumu ailesine açtı. Aile, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatılırken, G.E., yaşadıklarının etkisiyle 20 Eylül´de evde kendisini iple tavana asarak, intihara kalkıştı. Sesleri duyan anne ve babasının son anda yetişmesi ile kurtarılan G.E., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve psikolojik destek verilen G.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından B.E., savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. G.E. hakkında Adli Tıp Kurumu´nca adli muayene raporu düzenlenerek, savcılığa gönderildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan dün akşam çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YAŞADIKLARINI ÇİZMİŞ

G.E.'nin yaşadığı taciz ve cinsel istismar olaylarını resimlere yansıttığı ortaya çıktı. Kendisine taciz ve cinsel istismarda bulunanları 'Joker' filminin karakteri ile yansıtan G.E.'nin, resimlerinde intihar eden, bir köşede korkulu bekleyen kız figürlerine yer verdiği görüldü. Kızın resimlerine ayrıca `Yorgunluk sadece bedende olmaz, en çok da yüreklerde, hayallerde, umutlarda olur´ notu düştüğü görüldü.

Yaşadıklarını anlatan G.E., "Bana yönelik servis şoförü K.E.´nin tacizleri oldu. Kardeşimin okula gelmediği zamanlarda arabada yalnız olmamdan faydalandı. Okulla ev arasında uzun bir mesafe var ve bunun 10-15 dakikalık kısmı ormanlık alandan geçiyor. Servisin arka kapısının açılmadığını söyleyerek ön koltuğa, yanına oturmamı söylüyordu. Yol boyunca taciz ediyordu. Bu tacizleri arkadaşlarıma anlatınca onlar da okul yönetimine ve aileme bildirdi. O kişiye, ev hapsi cezası verildi. Ben yaşananları akrabam B.E.'ye anlattım. O da yüz yüze konuşmak için beni arkadaşının evine çağırdı. Önce bu taciz olayını konuştuk sonrasında bana cinsel istismarda bulundu. Beni `Yaşananları herkese anlatırım´ diyerek tehdit etti ve başka bir gün ikinci kez bunu yaptı. Yaşadığım bu süreci resme döktüm. Kimseye anlatamadığım için de yaşadığım o süreci resimlerle dile getirdim. Bu süreç içerisinde ailemin değerini çok daha iyi anladım. Ailemin desteği ile ben yaşadıklarımla mücadele etmeyi öğrendim. Yaşanan bu tür olumsuzluklara karşı kimse sessiz kalmasın, sesini çıkarsın, kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın" diye konuştu.

`HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMALI´

G.E.'nin babası E.E. ise "Çocuğum intihar ediyordu, onu ipten aldım. Bana 'Baba bugün beni kurtardın, yarın kurtarabilecek misin?' diyor. Bugün benim kızımın başına gelen yarın bir başkasının başına gelebilir. Bu tür insanlar hak ettiği cezayı muhakkak almalı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize

2022-09-22 14:23:29



