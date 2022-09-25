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Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)

DHA

Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)


'NE OLUR FOTOĞRAFINI BEN TAŞIYAYIM' 
Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları ile şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti. Şehidin eşi Hatice Özsoy tören boyunca eşinin üniformasını giyip, şapkasını da elinde tuttu.  Şehidin annesi Fatma Özsoy gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Törenin ardından tabutun taşınması sırasında şehit eşi Hatice Özsoy görevli askerlere "Ne olur fotoğrafını ben taşıyayım" diye seslendi. 
Şehit Osman Özsoy´un cenazesi Rize-Artvin Havalimanı´nda uçağa konularak toprağa verileceği memleketi Kayseri´ye uğurlandı.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-09-25 16:29:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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