Uzman çavuşun şehit olduğu kazada, kamyonet sürücü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman çavuşun şehit olduğu kazada, kamyonet sürücü tutuklandı

DHA

Uzman çavuşun şehit olduğu kazada, kamyonet sürücü tutuklandı


Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy´a (30) çarparak ölümüne neden kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun (28), tutuklandı.
Kaza, cumartesi akşam saatlerinde İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada Uğur Coşkun yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Özsoy Rize´de düzenlenen töreninin ardından memleketi Kayseri´ye gönderildi.
Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Uğur Coşkun, adliyeye sevk edildi. Coşkun, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme' suçlarından tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-09-26 12:58:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Rize'de uzman çavuş trafik kazasında ...
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman ...
Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını ...
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu
YEREL HABERLER Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman ...
Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu
YEREL HABERLER Rize'de uzman çavuş trafik kazasında şehit oldu
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.