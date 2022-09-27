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Rektör Yılmaz: Hasta gibi girip yaptığımız denetimde, serviste kilitli kaldık

DHA

Rektör Yılmaz: Hasta gibi girip yaptığımız denetimde, serviste kilitli kaldık


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de 2 ay önce göreve başlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Üniversitemizin hastanesini bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta yakını olarak gittim. Bütün katları, acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Hatta servislerde kilitli bile kaldık, kapıyı açanımız bile olmadı" dedi.
RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz'da göreve başladığını belirten ve üniversiteye bağlı birimleri gezerek sorunları tespit etmeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Bu süreyi yoğun tempo içerisinde üniversitemizi ve şehrimizi tanımakla geçirdik. `Nasıl bir katkıda bulunabiliriz önce tespit edelim´ dedik. Bir hekim olarak teşhisi doğru koyamazsınız tedaviniz uygun olmayabilir. Üniversiteyi de öyle görüyorum. Önce doğru teşhis ihtiyaçları belirlemek, ardından elimizdeki imkanlarla en büyük verimliliği alabilecek müdahalelerde bulunmaktır. Şehrin nabzını yokladığımızda en büyük taleplerin neredeyse yüzde 95'i sağlıkla alakalı. Sağlık derken de aklımıza üniversitemizin hastanesi geliyor. Üniversitemizin hastanesini ben bir vatandaş olarak önce gittim gezdim, sonra bir hasta, hasta yakını olarak gittim. Sonra bütün katları, acil servisi arkadaşlarımla gayri resmi olarak gezdik. Atamam yeni olduğu için çoğu kişi beni tanımıyordu. Hatta servislerde kilitli bile kaldık, kapıyı açanımız bile olmadı" diye konuştu. 
'ŞU ANA KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ ACİL´
Prof. Dr. Yılmaz, hastanede hastaların en büyük sorun yaşadığı yerin acil servis olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Acil servisimizin fiziksel şartları ne yazık ki benim şu ana kadar bir hekim olarak gördüğüm en kötü şartlara sahiptir diyebiliriz. Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmiş değilim tabii ki ama bir hekim olarak meslektaşlarımızı veya diğer hastanelerinizi ziyaret ettim. Şu ana kadar gördüğüm ne yazık ki en kötü acil olduğunu net olarak söyleyebilirim. Fiziki şartlar, fiziki şartların getirdiği uygun planlı olmaması bu soruna katkıda bulunuyordur. Şu anda hastanenin servislerinde yenileme faaliyetleri devam ediyor. Acil servis konusunda da mevcut yeri genişleterek yıkılarak modern bir bina yapmayı planlıyoruz. Çalışmalara başlayarak 1 Mayıs 2023 tarihine kadar bitirmeyi planlıyoruz."
`SAĞLIK TURİZMİ BÜYÜK BİR AVANTAJ´
Rize Şehir Hastanesi projesinin çok güzel olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Kesinlikle şehrin ihtiyacını karşılayacaktır. Çok modern, bütün ihtiyaçlar düşünülmüş. Burası bir çekim merkezi olmalı. Sağlık turizmi bölgemiz için de büyük bir avantaj. Bunu da bu hastane ile sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-09-27 14:22:55

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