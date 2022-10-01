Rizespor - Bodrumspor: 2-0

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Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Alper Akarsu, Oğuz Terzi, Emrah Ünal

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Koray, Emirhan, Kerem (Dk. 86 Grahovac), Ercan (Dk. 46 Alberk), Bahadır, Benhur (Dk. 73 Emircan), Mithat, Miya (Dk. 46 Sefa), Alper (Dk. 86 Papa), Kubilay

BODRUMSPOR: Sousa Onur, Süleyman, Üzeyir, Cenk (Dk. 78 Süleyman), Abdurrahman (Dk. 63 Erkan), Samet, Recep (Dk. 78 Koray), Kenan, Erdem (Dk.63 Bahadır), Celal (Dk. 72 Jahovic)

GOLLER: DK. 67 Sefa, Dk. 80 (P) Emircan (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Mithat (Çaykur Rizespor), Onur, Celal (Bodrumspor)

Spor Toto 1´inci Lig'in 7´nci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Bodrumspor´u 2-0 mağlup etti.

38´inci dakikada ceza sahası içerisine sol kanattan hızlı giren Samet'in şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

40´ıncı dakikada kullanılan serbest vuruşta Kenan, Recep ile duvar pası yaptıktan sonra, topu barajın üstünden kaleye gönderdi. Kaleci Tarık gole izin vermedi.

61´inci dakikada Recep orta sahada Bahadır´dan aldığı topla ceza sahasına girdi. Şutunda top kaleci Tarık´ta kaldı.

67´nci dakikada Çaykur Rizespor atağında savunmanın kestiği topu önünde bulan Sefa, ceza alanı dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

80´inci dakikada Alper´in ceza alanında düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi, Emircan´ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-0.

Karşılaşma Rizespor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-10-01 21:15:44



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