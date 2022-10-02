Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı düştü



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)-RİZE'de balık tezgahları palamut ile doldu. Tanesi 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar indi.

Hava şartları nedeniyle sık sık Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasa kasa palamutla döndü. Tanesi geçen hafta 50 ile 70 TL arasında değişen palamudun fiyatı, 25 ile 40 TL'ye kadar düştü. 800 gram palamut 25 TL'den, 1 kilo 300 gram palamut ise 40 TL'den satışa sunuldu.

Havaların bu hafta çok güzel geçtiğini belirten balıkçı Ali Sarı, 1 kilo 300 gram palamudun fiyatının 40 TL olduğunu söyledi. Sarı, "Vatandaşın da bu fiyata dolabını doldurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava yağışlı olacağı için durumun ne olacağını biz de kestiremiyoruz. İnşallah bu fiyatlarda sezona devam edeceğiz ancak deniz sürprizlerle dolu" dedi.

'TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU VAR'

Mangal keyfi için balık alacağını söyleyen Tahsin Çakır "Yakıttan dolayı balıkçılar, balıklarını biraz pahalı satmak zorunda. Ama yine de mevsiminde yenilecek balıklar, bunlar. Tezgahlarda palamut bolluğu var. Neredeyse bir tanesi, 1 kilograma yakın. 4 tanesi 4 kilo. Fiyatı 100 TL, gayet iyi. Vatandaşın şu an palamut yemesi lazım" diye konuştu.

Bayram Bulut ise "Bu akşam menüde palamut var; fiyatları da fena değil. 25 ile 40 TL'ye var. Geçen hafta fiyatları 70 TL'ye kadar çıkmıştı. Tezgahlarda bollanınca fiyatları da düştü" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-10-02 10:40:50



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