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Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de, AFAD'a 137 personel takviyesi

DHA

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de, AFAD'a 137 personel takviyesi


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne 137 kişi takviyesiyle personel sayısı 183'e çıkarıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize'ye yağan yağmur ve su bazlı afetler, hazırlıklarını yapmamış başka illerde olsaydı, çok büyük felaketleri konuşuyor oluruz" dedi.
Her yıl yaşanan sel ve afetlerle gündeme gelen Rize'de, AFAD İl Müdürlüğü'ne personel takviyesi yapıldı. Daha önce 46 personelin görev yaptığı AFAD'a 137 yeni personel ataması yapıldı ve personel sayısı 183'e çıkarıldı. AFAD İl Müdürlüğü binasında yeni atanan personelle bir araya gelen Vali Kemal Çeber, Türkiye'nin en çok afet yaşayan ili Rize'de afetlere her yönüyle hazırlanmaya gayret ettiklerini söyleyerek, "AFAD müdürlük binamız Türkiye'de çok nitelikli AFAD binalarından biri. Afet öncesi hazırlıklar odaklı olmak üzere afetin her boyutuna, her aşamasına eksiksiz olarak hazırlanmaya gayret ediyoruz ve buna mecbur olduğumuzu da biliyoruz. Fiziksel eksiksizliği olan böyle bir binada personel anlamında da açıklarımızı kapatmamız gerekiyordu. Burada görmüş olduğunuz kıymetli mesai arkadaşlarım, hepsi özenle bu mesleğe seçilmiş. Gelecekte bu bölgeye, bu ile, bu ülkeye ve belki de dünyanın dört bir yanına afetlerle ilgili konularda hizmet edecek olan arkadaşlarım birkaç hafta önce aramıza katıldı. 137 arkadaşımız Rize'de AFAD Müdürlüğü içinde görevine başladı. Arkadaşlarımız zaten belli hazırlıklarla geldiler, özenle seçildiler ama çok önemli bir eğitim dönemi geçirecekler. Bu eğitimin sonunda bölge olarak Trabzon ve Artvin'in de sorumluluğunu üstlenmiş olarak Rize'de hizmet edecekler. Bu arkadaşlarınızın her biri, özellikle belli afetlerde profesyonelleşecekler. Yani kimisi çığ anlamında, kimisi kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer afetler konusunda, kimisi sel, heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerde çok daha iyi yetişmiş olacak. Yani hepsinden anlayacak ama aynı tıptaki uzmanlıklar gibi, bazı afet dallarında daha da uzmanlaşmış olacaklar" diye konuştu.
'AFET ÖNCESİ TEDBİR BÜYÜK AFETLERDEN KORUYOR'
Afet öncesi tedbir faaliyetlerinin çok büyük afetlerden koruduğunu belirten Vali Çeber, "Bugün itibarıyla AFAD İl Müdürlüğü'müzde 183 personelimiz oldu, yüzde 98 doluluğa ulaşmış olduk. 137 arkadaşımız aramıza yeni katıldı. Arkadaşlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra, planlama 20'şer kişilik 4'er ekip olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek konsept olarak düşünülüyor. AFAD İl Müdürlüğü'müzde bu fiziki binamız ve arkadaşlarımızla beraber, gerekli donanımımız ve araçlarımız da var. Ama araçlarımızla ilgili sürekli takviyeleri yapılıyor. Yani neye ihtiyaç duyarsak, neyi bünyemizde görmek istiyorsak onlar değerlendirildikten sonra bizlere gönderiliyor. Bu yıl afet yaşamadık. Ben 4 yıldır Rize'deyim ve her yıl büyük afet yaşadık ama her birinden can kayıplarımıza rağmen şunu gördük. Rize'ye yağan yağmur, Rize'nin uğraştığı su bazlı afetler bu hazırlıklarını, bu donanımlarını yapmamış başka illerde olsaydı çok büyük felaketleri konuşuyor oluruz. Devletimizin afet öncesi tedbir faaliyetleri bizleri çok büyük afetlerden koruyor. Bu anlamda geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-05 15:46:20

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