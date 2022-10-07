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Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam

DHA

Rize Şehir Hastanesi'nde deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE´de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi dolgusunun yüzde 73'ü, tamamlandı. Vali Kemal Çeber, "Sayılarının 4 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz Orta Asya'da nitelikli sağlık hizmeti arayan kitle var. Bunu sağlık turizmi anlamında değerlendirmek istiyoruz. Yapacağımız bu modern hastane ile birlikte oradaki insanlara `Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız, buyurun gelin´ diyeceğiz" dedi.
Kentte arazi sorunu nedeniyle havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi'nin deniz dolgusu Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında devam ediyor. Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyon ile taşınan yaklaşık 8 milyon ton taş denize dökülerek, 350 bin metrekare alan kazanılacak. Dolgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane inşaatı başlayacak. Projesi hazırlanan 850 yataklı Şehir Hastanesi´nin ihalesinin yıl sonunda yapılması planlanıyor. Projede deniz dolgu çalışmalarının yüzde 73´ü de tamamlandı. 
`İHTİYAÇ OLURSA 1500 YATAK KAPASİTESİNE ÇIKABİLECEK´
Şehir Hastanesi'nde gelinen son durumu değerlendiren Rize Valisi Kemal Çeber, "Şehir Hastanesi projesinde deniz dolgu işlemi yüzde 70'in üzerine çıktı. Yıl sonu itibarıyla ihalesinin yapılmasını planlıyoruz. İhale çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor, onlar tarafından gerçekleştirilecek. 2-3 yıl sonra çok güzel bir şehir hastanesine sadece ilimiz değil bölgemiz kavuşmuş olacak. 851 yatak kapasitesi var. Eğer ihtiyaç olursa 1500 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek. Hastanemizin inşaatında havalimanı ve diğer kamu yatırımı inşaatlarında olduğu gibi bölge mimarisine özen göstereceğiz. Doğaya uyuma, Rize ve Karadeniz figürlerini bolca kullanmaya özen göstereceğiz. Çok estetik bir binamız olacak. Bütün odalardan deniz görülecek. Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim araştırma hastanesi olacağı için tüm akademik personelin onlara yakışır odaları, toplantı salonları, laboratuvarları olacak. Otopark sıkıntısı yaşamayacağımız şekilde otoparkımız olacak. Böylece çok güzel bir hastaneye iki üç yıl sonra hizmete sunacağız. Sadece Rize'ye değil Artvin'deki İspir´den bu tarafa hasta ve hastane ihtiyacı hisseden herkese hizmet vereceğiz" dedi.
`SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ NOKTADA OLACAĞIZ´
Şehir Hastanesi ile kentte sağlık turizmini hedeflediklerini söyleyen Vali Çeber, "Bizim bir hedefimiz daha var. Sayılarının 4 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz Orta Asya'da nitelikli sağlık hizmeti arayan kitle var. Bunu sağlık turizmi anlamında değerlendirmek istiyoruz. Yapacağımız bu modern hastane ile birlikte oradaki insanlara `Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız buyurun gelin´ diyeceğiz. Kendi ülkelerinde normal sağlık hizmeti alıyorlar ama daha niteliklisini aradıkları zaman, örneğin bir böbrek nakli, karaciğer ameliyatı, saç ekimi, estetik operasyon ya da çok ileri düzey tetkiklere ihtiyaç duyduklarında diyeceğiz ki 'Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız, buyurun, gelin. Sizi hastaneden önce 3 gün yaylalarımızda gezdirelim, rehabilite edelim sonra hastanede ne ihtiyacınız varsa yaptıralım sonrasında yine bir hafta daha bizim yaylalarımızda doğamızda dinlendirip gönderelim´ diyeceğiz. Sağlık turizminde de bu hastane ile beraber önemli bir noktada olacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-07 11:30:17

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