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AK Parti'li Yazıcı: Mevsimlik işçilerin taleplerini tatmin edecek şekle dönüştürmek gerek

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Mevsimlik işçilerin taleplerini tatmin edecek şekle dönüştürmek gerek


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Çaykur'da mevsimlik çalışanların önemli bir sorunu var. Bunları kadroya geçirmek, sürekli çalışanlarla aynı duruma getirmek; elbette ki çok doğru olduğu söylenemez fakat 'Bunların hiç sorunu yok' demek de doğru bir şey değil. Mevsimlik işçilerin taleplerini belli ölçüde, onları da tatmin edecek bir şekle dönüştürmek gerekir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, çalışma hayatı ile ilgili planlanan düzenlemeler hakkında konuştu. Yazıcı, vizyoner olarak yola çıktıklarını, bu şekilde devam ettiklerini belirterek, "Düzenlemeler kapsamında şu veya bu sebeple dışarıda kalmış, buna benzer durumları derleyip toparlıyoruz, bir pakete dönüştürüyoruz. Çözümünü sağlamak üzere yasal düzenleme gerekiyorsa Meclis'e sevk ediyoruz, idari işlemleri yapılması mümkün ise idari işlemle çözüm üretiyoruz. İhtiyaçlar sonsuz, imkanlar sınırlı. İhtiyaçların çeşitliliğine, genişliğine baktığımız zaman imkanlara göre bir planlama yapıyoruz. Öncelikleri belirliyoruz, buna göre çözüm üretiyoruz. Bu alanlarda da yaptığımız çözüm üretmeler, davranış biçimi ve vizyonerlik demek gerekirse vizyonerliğimizin ana çerçevesi, ifade etmeye çalıştığım kapsamda düzenlemeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız olmak üzere Ticaret Bakanlığı'nın ve değişik bakanlıkların taleplerini içeren bir paket de bugün, yarın Meclis gündeminde olacak" dedi.
'EYT, BİZİM ZAMANIMIZDA ORTAYA ÇIKMADI'
Sorunların tamamını birden çözmenin imkansız olduğunu kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:
"Hükümetimiz, partimiz bu konuları ele alıyor, imkanlara göre çözüm üretiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Türkiye'nin bugünkü konusu değil. Bizim zamanımızda da ortaya çıkmış bir konu değil. Bizden önceki hükümetler zamanında yapılmış düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu tamamen iflasa, ödeme yapamaz duruma getirecek bir uygulama sonucuna yol açmış bu alanla ilgili yasal düzenleme yapıp, standarda kavuşturmayı hedefledik ve bunu gerçekleştirdik. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak nitelendirilen bu kesim ile ilgili çalışmayı Sosyal Güvenlik Bakanı'mız yürüttü. Bu süreçlerde de bir eksiklik varsa hem kabinede hem müzakere edilirken hem de belli platformlarda bu tür düzenlemeler irdeleniyor, değişik kurumların gözüyle bir kez daha bakılıp gözden geçiriliyor ve en sonunda da Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na, sonra da Genel Kurul'da düzenliyoruz."
'DÜZENLEME, KADRO VERECEĞİZ, ANLAMINDA DEĞİL'
Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerle ilgili de konuşan Yazıcı, "Çaykur'da mevsimlik çalışanların önemli bir sorunu var. Bunları kadroya geçirmek, sürekli çalışanlarla aynı duruma getirmek; elbette ki çok doğru olduğu söylenemez fakat 'Bunların hiç sorunu yok' demek de doğru bir şey değil. Mevsimlik işçilerin taleplerini belli ölçüde, onları da tatmin edecek bir şekle dönüştürmek gerekir. Bunu daha önce sayın bakan ile yaptığımız görüşmede, sendikaların da bana ilettiği konuyu içeren dosyayı takdim ettim. O da elimizde çalışıyoruz fakat çalışıyoruz ifadesinden kasıt; bunlara kadro vereceğiz anlamında değil. Bir iyileşme, sorunlarını belli ölçüde de olsa hafifletecek bir düzenleme anlamında ifade etmişti. Çünkü daha önce bunlar, 4 ay çalışıyordu. Başbakan yardımcılığım döneminde, Devlet Personel Başkanlığı da bana bağlıydı; bu sorunu taşıdık, tartıştık. Bunların çalışmalarını 6 aya çıkardık. İkramiye almak suretiyle yıllık çalışmaları, 8 aya ulaşıyor. Sağlık primleri ödeniyor. Çalışmaları, askıda. Askıda olmasına rağmen başka bir yerde de çalışamıyorlar, bu tür sorunlar var. Bu alanla ilişkili ama hangi ölçekte nasıl bir şey yapılıyor bunu henüz görmedim. İnşallah o alanı da en azından söylemde ortaya konan sorunları hafifletici bir düzenleme getirilir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-10 09:30:17

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