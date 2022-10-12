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Kubilay Kanatsızkuş: Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık

DHA

Kubilay Kanatsızkuş: Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık


Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Kubilay Kanatsızkuş, "Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık. Umarım bunun devamı gelir. Eyüpspor iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacak" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 15 Ekim Cumartesi günü evinde konuk edeceği Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi futbolcu Kubilay Kanatsızkuş açıklamalarda bulundu. Kanatsızkuş, iptal edilen goller olmasaydı şuan yukarıdaki takımlarla kafa kafaya olacaklarını belirterek, "Samsun maçı öncelikle nasip olmadı. Gönül isterdi ki o maçtaki de gol olsun, Samsun maçını kazanalım. Denizli maçında var, iptal edilen bir golümüz var. Zaten onlarda gol olsa, VAR´lar iptal olmasa artı dört puanımız daha olacaktı. Şu an yukarıdakilerle kafa kafaya olacaktık. Bu maç benim iki gol atmam çok önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli. Her hafta üstüne koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Takım olarak biraz da geç toplandık. Herkes birbirine daha fazla alıştıkça, daha fazla birbirini tanıdıkça daha iyi oyunlar oynayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"
Hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçının güzel bir maç olacağını belirten Kanatsızkuş, "Gönül ister ki bu maçta gol atayım kazanalım. Ya da ben gol atmayayım yine kazanalım. Çok önemli bir maç. Bu sene ilk defa üst üste iki maç kazandık. Umarım bunun devamı gelir. Eyüpspor iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olacak. Umarım bu maça iyi bir şekilde hazırlanıp galibiyeti alırız" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-12 18:19:31

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