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Rize'de üniversitelilere tahta arabalı, horonlu kent tanıtımı

DHA

Rize'de üniversitelilere tahta arabalı, horonlu kent tanıtımı


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri, 'Güç Sende, Biz de Yanında' etkinliğinde buluştu. Rize kültürünü tanıma fırsatı bulan öğrenciler, tahta arabalara bindi, kemençe eşliğinde horon oynadı.
İl Sağlık Müdürlüğü, Rize'ye gelen öğrencilerin sosyal uyumunu ve kolayca şehre adapte olmasını sağlamak, gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla RTEÜ Zihni Derin Kampüsü'nde 'Güç Sende, Biz de Yanında' etkinliği düzenledi. İldeki kamu kurumlarının da destek verdiği programda; şehrin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal zenginlikleri tanıtıldı. Stantlarda Rize'yi tanıma fırsatı bulan öğrenciler, yöreye özgü tahta arabalara bindi, kemençe eşliğinde horon oynadı. Rize Valisi Kemal Çeber, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe de stantları gezip öğrencilerle sohbet etti.
'GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Tamamen şenlik havasında geçen bir organizasyon oldu. Özellikle şehrimize ilk kez gelen 1'inci sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat. Çeşitli kamu kuruluşları ve STK'lar açtıkları stantlarla ilimizi tanıtıyorlar. Öğrencilerimiz için benzer faaliyetleri bizler de sıklıkla gerçekleştireceğiz. Güzel şehrimizde, güzel anılar biriktirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.
Öğrenci Yunus Emre Bozkurt ise "Rize'ye geldiğimden beri gezme fırsatım olmadı. Bu etkinlikte Rize'nin kültürünü öğrenme fırsatımız oldu. Horonlar oynandı, Rize yöresine ait yiyeceklerin ikramı vardı. Hem yedik hem eğlendik hem de Rize'yi hızlıca tanımış olduk" dedi. 
Öğrenci Sevgi Saltok da "Rize'ye yeni geldim, adaptasyon sürecinde bu etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum. Açılan stantlarda Rize kültürüne ait her şeyi bir arada gördük. Hem Rize'yi öğrenmek hem de öğrencilerin kaynaşması adına güzel bir etkinlik oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-13 17:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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