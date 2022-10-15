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Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0

DHA

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0


Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) -
STAT: Çaykur Didi 
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Bahadır, Emirhan, Kerem, Alberk (Dk. 89 Papa), Koray, Benhur(Dk. 74 Emircan), Mithat, Alper(Dk.82 Ercan), Sefa(Dk.82 Deniz), Kubilay (Dk.89 Hurk)
EYÜPSPOR: Harun, Uğur, Claro, Cenk Ahmet (Dk.88 Mete), Ömer, Sinan (Dk. 66 Taşkın), İbrahim (Dk. 88 Ahmet), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep, Dibba (Dk. 66 Mehmet Murat), Eze
SARI KARTLAR: Sefa, Koray (Çaykur Rizespor), Sekidika, Ömer (Eyüpspor)
Spor Toto 1´inci Lig'in 9´uncu haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor´la golsüz berabere kaldı.
33´üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sedikika´nın yakın direğe vurduğu topu, kaleci kornere çeldi.
57´nci dakikada Sefa´nın ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu karşılayan Mithat´ın vuruşunda, kaleci Harun gole izin vermedi.
82´nci dakikada Murat´ın sağ çaprazdan gönderdiği topu karşılayan İbrahim´in vuruşunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.
85´inci dakikada ceza sahası önünden Recep´in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-10-15 18:03:46

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