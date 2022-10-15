Çaykur Rizespor - Eyüpspor: 0-0

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Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Bahadır, Emirhan, Kerem, Alberk (Dk. 89 Papa), Koray, Benhur(Dk. 74 Emircan), Mithat, Alper(Dk.82 Ercan), Sefa(Dk.82 Deniz), Kubilay (Dk.89 Hurk)

EYÜPSPOR: Harun, Uğur, Claro, Cenk Ahmet (Dk.88 Mete), Ömer, Sinan (Dk. 66 Taşkın), İbrahim (Dk. 88 Ahmet), Sekidika (Dk.46 Babel), Recep, Dibba (Dk. 66 Mehmet Murat), Eze

SARI KARTLAR: Sefa, Koray (Çaykur Rizespor), Sekidika, Ömer (Eyüpspor)

Spor Toto 1´inci Lig'in 9´uncu haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Eyüpspor´la golsüz berabere kaldı.

33´üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sedikika´nın yakın direğe vurduğu topu, kaleci kornere çeldi.

57´nci dakikada Sefa´nın ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdiği topu karşılayan Mithat´ın vuruşunda, kaleci Harun gole izin vermedi.

82´nci dakikada Murat´ın sağ çaprazdan gönderdiği topu karşılayan İbrahim´in vuruşunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

85´inci dakikada ceza sahası önünden Recep´in şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-10-15 18:03:46



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