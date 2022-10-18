Yerli füze 'Tayfun', hedefi başarı ile vurdu

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-18 09:34:35
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