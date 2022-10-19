Rize'de meslek liselilerden okullara basketbol potası ve tenis masası desteği



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesinde, meslek lisesi öğrencilerinin yaptığı 34 basketbol potası ve 18 masa tenisi masası, kentteki okullara ulaştırıldı. Okulun atölyesinde pota üreten Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Miraç Boz, "Ürettik, mutlu ettik, biz de çok mutlu olduk" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek hedefiyle başlattığı, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul' projesi kapsamında Rize'de meslek liselilerin çalışmalarıyla, okullara basketbol potası ve masa tenisi masası desteği sağlandı. Okulların altyapısının güçlendirilmesi ve eğitim ortamlarının zenginleştirilmesinin de hedeflendiği proje kapsamında; Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, öğretmenleriyle basketbol potası üretti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destek verdiği projede öğrenciler, Rize ve Artvin için 50 ilkokul, 12 ortaokul olmak üzere 62 potanın üretimini tamamladı. 564 bin TL'ye mal olan basketbol potalarından Rize için yapılan 34 pota, okul bahçelerine monte edildi. Ayrıca Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yapılan 18 masa tenisi masasının da okullara teslim sürecine geçildi. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'ın katılımıyla Ambarlık köyü İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine basketbol potası kuruldu, masa tenisi masası okula verildi. Projeyle mutlu olan öğrenciler ise basketbol ve masa tenisi oynamaya başladı.

'OKULLARIMIZDA İYİLEŞTİRMELER YAPILIYOR'

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, "Bakanlığımızın yürüttüğü '10 bin Okul' projemiz kapsamında, okullarımızda iyileştirmeler yapılıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'mızın finansını sağladığı destekle ilimizdeki 17 okula 34 basketbol potası, 18 okulumuza da masa tenisi masası yapıldı. Okullarda basketbol potalarının montajları sürüyor. Basketbol potalarımız Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, masa tenisi masaları da Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılarak okullarımıza gönderildi" dedi.

'DEVAM ETTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Okulların ihtiyaçlarına göre farklı malzemeler yaptıracaklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, "Bakanlığımızın ilimizdeki 17 okula malzeme desteği oldu. 500 bin TL gibi bir bütçeyle okullarımıza basketbol potası ve masa tenisi masası desteği oldu. Bu projenin en güzel tarafı, bu malzemelerin okullarda yapılması. Masa tenisi masalarını piyasanın dörtte bir fiyatına mal ettik. Devam ettirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte okulların ihtiyaçlarına göre farklı malzemeler yaptıracağız" diye konuştu.

'ÜRETTİK, MUTLU ETTİK, BİZ DE ÇOK MUTLU OLDUK'

Ambarlık İlkokulu öğrencisi Ceren Köseoğlu, "Çok mutlu olduk, artık basketbol potamız ve tenis masamız var. Beden eğitimi derslerinde ve boş zamanlarımızda farklı sporlar yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Miraç Boz ise "Okuldaki atölyemizde üretimlere başladık. Tamamladığımız potaların okullarda kurulumlarını yapıyoruz. Burada kardeşlerimiz hemen basketbol oynamaya başladılar. Ürettik, mutlu ettik, biz de çok mutlu olduk" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-10-19 15:34:01



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