Rize'de korozyonlu alandaki kentsel dönüşümde yer teslimi yıl sonu



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVEC/RİZE,(DHA)RİZE'de, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği belirlenip yıkılan 25 bin metrekare alandaki binaların yerine yapılan yeni inşaatlarda sona gelindi. 26 metre derinliğe inilerek 1806 fore kazık çakılan alana inşa edilen binalar, yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Rize´de 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanılarak üzerine binalar inşa edildi. Ancak korozyon nedeniyle yıllar içerisinde 173 bin metrekarelik dolgu alanı riskli duruma geldi. Yapılan tespitlerin ardından 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmanın ilk etabında korozyonun etkilediği yaklaşık 25 bin metrekare alanda yıkımların ardından, 26 metre derinliğine inilen zemine, fore kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam 1806 fore kazık uygulanan alan üzerine 404 ofis ve 215 dükkanın yer alacağı 8 blok inşa ediliyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken yıl sonunda inşa edilen binalar hak sahiplerine teslim edilecek.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kentsel dönüşümün çok hızlı devam etiğini belirterek, "Zeminleri ve oradaki 2 kat temelleri, denizaltını, yer altı sularını düşündüğümüz zaman aslında mevcuttan çok çok ilerdeyiz. Biz buna rağmen söylediğimiz gibi inşallah yıl sonunda hak sahiplerine buraları çok güzel bir törenle teslim etmiş olacağız. Önemli olan orada inşaatın bir iki ay gecikmesinden ziyade, alttan hiç su almayan, mükemmel fiziksel bir görüntüye sahip olan bir projenin ortaya çıkması bizi daha memnun ediyor" dedi.

Projeyi destekleyen esnafa teşekkür eden Metin, şunları kaydetti:

"Projenin bu kadar hızlı ilerlemesi esnafımızın, güzel projeleri iyi anlatıldığı zaman, iyi hissettiği ve projeye inandığı zaman ne kadar çabuk yerlerini teslim edip, belediyesine, devletine, bakanlarına, hükümetine güvendiğini gösteriyor. Yerinde, gerçek projeler devam ederse, demek ki Rize halkı, esnafı bu konuda ciddi anlamda özveriyle bunu göstermiş oldu. Birçok ilde yıkımlar, oradaki kamulaştırmalar, çok uzuyor ve inşaat sıkıntıya giriyor ama ben buradan tekrardan esnafımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, bakanımızın arkamızda ciddi anlamda durmasıyla Rize´deki siyasilerle, esnaf ve halk elbirliği yaparak bu projeler bu şekilde hızlandı ve bu şekilde hızlı ilerledi."

`2´NCİ ETAPTA DAHA BÜYÜK BİR ALAN VAR´

Kentsel dönüşümde 1´inci etap çalışmaları tamamlandıktan sonra 2´nci etapta ilgili görüşmelerin başlayacağını söyleyen Metin, "2´nci etapta daha büyük bir alan var. 3 bin 800'ün üzerinde konut var. Konut alanı olduğu için burada yaşayanların bir rezerv alana taşınması gerekiyor. Yağlıtaş'taki konutlar buna bir alternatif olarak gözüküyor. 2´nci etabı konuşmak için henüz zaman var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-10-21 14:15:57



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