Rize'de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı

DHA

Rize'de heyelan; 31 köy yolu kapandı, 1 cip toprak altında kaldı


Arzu ERBAŞAdem AKATİN/ARDEŞEN(Rize), (DHA)RİZE´de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlarda, 31 köy yolu ulaşıma kapandı, 1 cip toprak altında kaldı.
Kentte, öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde meydana gelen heyelanlarda ,31 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinde Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu´na ait 53 ABF 581 plakalı cip, heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Cipin çıkarılmaya çalışıldığı sırada aynı yerde yeniden heyelan yaşandı. Çekici görevlileri ve vatandaşlar heyelandan kaçarak kurtuldu. Heyelanlarda can kaybı ve yaralanan olmadı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu, "Vatandaşlar bana `menfezde tıkanma var´ deyince arabamla geldim. Arabayı park ettim 1 dakika sonra araba heyelanla aşağı doğru gitmeye başladı. 3 saat sonra üstten bir heyelan geldi arabayı tamamen kapattı. İlk heyelandan sonra arabayı çekmek için çekici gelmişti. Onlar kenara çekildikten hemen sonra heyelan geldi. 2 dakika ile canlarını kurtardılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Adem AKATİN
2022-10-21 18:31:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Rize'de atmacanın ağa takılması görüntülendi
YEREL HABERLER Rize'de atmacanın ağa takılması görüntülendi
(Görüntülü) RİZE&#039;DE KOROZYONLU ALANDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YER TESLİMİ YIL SONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) RİZE'DE KOROZYONLU ALANDAKİ KENTSEL ...
Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı
YEREL HABERLER Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları ...
Rize'de korozyonlu alandaki kentsel dönüşümde yer teslimi yıl sonu
YEREL HABERLER Rize'de korozyonlu alandaki kentsel dönüşümde yer ...
İstanbul-Batum uçağı hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na indi
YEREL HABERLER İstanbul-Batum uçağı hava koşulları nedeniyle ...
Rize, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Rize, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'nun yüksek ...
Rize'de yola inen ayı görüntülendi
YEREL HABERLER Rize'de yola inen ayı görüntülendi
(Görüntülü)RİZE&#039;DE TULUM ÇALARKEN AĞA ATMACA TAKILDIĞI ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)RİZE'DE TULUM ÇALARKEN AĞA ATMACA ...
(Görüntülü) RİZE&#039;DE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) RİZE'DE YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Rize'de yaylalar beyaza büründü
YEREL HABERLER Rize'de yaylalar beyaza büründü
Mithat Pala: Manisa maçı üst sıralara tırmanmamız için önemli
YEREL HABERLER Mithat Pala: Manisa maçı üst sıralara tırmanmamız ...
(Görüntülü) YERLİ FÜZE &#039;TAYFUN&#039;, TEST EDİLDİ (TEKRAR)
YEREL HABERLER (Görüntülü) YERLİ FÜZE 'TAYFUN', TEST ...
Çaykur Rizesporlu Mithat Pala, Manisa FK maçını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu Mithat Pala, Manisa FK maçını ...
Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Rize'de FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan ...
Rize'de meslek liselilerden okullara basketbol potası ve tenis masası desteği
YEREL HABERLER Rize'de meslek liselilerden okullara basketbol potası ...
(Görüntülü) MESLEK LİSELİLERDEN OKULLARA BASKETBOL POTASI VE MASA TENİSİ MASASI DESTEĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MESLEK LİSELİLERDEN OKULLARA BASKETBOL ...
Rize'de okulların tenis masası ve basketbol potası meslek liselilerden
YEREL HABERLER Rize'de okulların tenis masası ve basketbol potası ...
Literatüre 15 yılda 57 tür ve 2 cins tatlı su balığını kazandırdılar
YEREL HABERLER Literatüre 15 yılda 57 tür ve 2 cins tatlı su ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ STRATEJİK ÜRÜNLERDE HİÇBİR SIKINTIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ STRATEJİK ÜRÜNLERDE HİÇBİR ...
Bakan Kirişci: Stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız söz konusu değil
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.