Rize'de heyelanlarda kapanan 39 köy yolu açıldı



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanlarda kapanan 39 köy yolu, çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte, dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde meydana gelen heyelanlarda, 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesinde Duygulu Köyü Muhtarı İsmail Topaloğlu´na ait 53 ABF 581 plakalı cip, heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Cipin çıkarılmaya çalışıldığı sırada aynı yerde yeniden heyelan oldu. Çekici görevlileri ve vatandaşlar heyelandan kaçarak kurtuldu. Heyelanlarda can kaybı ve yaralanan olmadı.

Heyelanlar sonucu il merkezi 8, Ardeşen 8, Fındıklı 8, Pazar 7, Kalkandere 3, İkizdere 3 ve Çayeli ilçeleri 2 olmak üzere toplam ulaşıma kapanan 39 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri ile yaptığı çalışma sonucu yeniden açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-10-22 11:47:29



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