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Karla kaplı yaylada bisikletle gezinti

DHA

Karla kaplı yaylada bisikletle gezinti


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa tutkunu Bülent Birgül, Galler Düzü´nden, Samistal Yaylası´na 17 kilometlerik karla kaplı yolda bisiklet sürdü.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti. Çamlıhemşin ilçesinde doğa tutkunu Bülent Birgül de karla kaplı doğada bisikletitle gezintiye çıktı. Birgül, Galler Düzü´nden, Samistal Yaylası´na 17 kilometrelik karla kaplı yolu bisikletiyle pedal çevirerek kat etti. 
Bülent Birgül "Galler Düzü´nden yola çıktım. Samistal Yaylası´na doğru bisikletim ile gitim. Burada her seferinde farklı iklim koşulları karşılaşıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2022-10-23 11:11:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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