Çıra toplamaya gittiği ormanda kayboldu, 5 saat sonra bitkin halde bulundu

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesinde çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan Yılmaz Ekşi (66), ekipler tarafından 5 saat sonra bitkin halde bulundu.

İlçenin Dereköy köyünde dün çıra toplamak için evden çıkıp ormana giden Yılmaz Ekşi´den haber alamayan ailesi 112 Acil' Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde Jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri Ekşi'nin kaybolduğu alanda arama çalışması başlattı. Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede 5 saat süren arama çalışması sonunda Ekşi, saat 22.30 sıralarında Dereköy köyü Saray Mahallesi yakınında ormanda bitkin halde buldu. Ekşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İkizdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ

2022-10-24 10:33:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.